Mittelrhein-Liga : Überzeugender 4:1-Heimsieg des Bonner SC

Bonn Die Aufholjagd auf den Tabellenführer hat für den Bonner SC erfolgreich begonnen. Der überzeugende Heimsieg gegen Hürth gibt zumindest Hoffnung.

Vor dem Abschlusstraining am Donnerstag dürfte Sinkiewicz nervös auf sein Smartphone geblickt haben. Es drohten krankheitsbedingte Absagen. Schließlich konnte der BSC-Trainer aufatmen. Von den erkrankten Spielern blieb am Ende nur Linksverteidiger Dan-Patrick Poggenberg zu Hause. Für ihn spielte Tim Schirmer. Besonders erleichtert reagierte Sinkiewicz, als sich Schlussmann Kevin Birk spielfähig meldete. Mangels Alternativen hätte ansonsten Torwarttrainer Andy Hubert das Tor hüten müssen. Auch mit der Anfangsphase der Partie konnte der Bonner Trainer leben. Die Hausherren agierten dominant. Bei Ballverlust folgte die prompte Balleroberung. Einzig die Frequenz der Abschlüsse dürfte Sinkiewicz nicht gepasst haben. Lediglich den Schuss von Kapitän Leon Augusto in der 2. Minute konnte der Bonner Trainer während der ersten 15 Minuten notieren. Dafür stimmte die Effizienz. Denn den zweiten Versuch bugsierte Daniel Somuah per Kopf zum 1:0 über die Linie. Rudolf González hatte geflankt. Nur 120 Sekunden später erzielte Tomoya Ito nach einem Missverständnis zwischen Birk und Innenverteidiger Nico Perrey aus dem viel zitierten Nichts das 1:1 für die Gäste (21.). Der BSC schien nicht sonderlich beeindruckt. Weitere sieben Minuten später hatte Perrey nach einer Ecke das Vergnügen, den Ball aus kürzester Distanz zum 2:1 für den BSC ins Tor zu schießen. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Samir Malaab sogar auf 3:1 stellen können, scheiterte aber freistehend an Dennis Aykol im Brühler Gehäuse.

Kurios dann das 3:1, das Felix Erken in der 49. Minute erzielte. Nach Steckpass von González schien der Bonner Sechser zunächst am Brühler Torwart hängen geblieben zu sein. Aber den hoch springenden Ball brachte Erken dann doch noch per Kopf über die Linie. In der 75. Minute hatte Massaman Keita die Chance auf das 4:1, scheiterte aber aus kurzer Distanz am Brühler Schlussmann. Den vierten Bonner Treffer bereitete schließlich Malaab vor. Dessen Pass versenkte Augusto trocken zur endgültigen Entscheidung (79.). Am kommenden Sonntag will der BSC beim Tabellenletzten