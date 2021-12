Fußball-Regionalligist : Bonner SC und Björn Joppe trennen sich einvernehmlich

Bonn Fußball-Regionalligist Bonner SC und der bisherige Cheftrainer Björn Joppe haben sich nach eigenen Aussagen einvernehmlich getrennt. Dies teilten beide Seiten am Mittwoch offiziell mit.

„Wir sind deshalb in unseren Gesprächen übereingekommen, dass sich beides angesichts der Tabellensituation nur schwer miteinander vereinbaren lässt“, sagt BSC-Sportdirektor Daniel Zillken. „Unsere Situation ist herausfordernd und benötigt vollen Einsatz und Verfügbarkeit. Wir werden jetzt schauen, wie wir uns auf der Position des Cheftrainers neu aufstellen.“ Der neue Trainer, der laut Zillken die Regionalliga gut kennen sollte, soll möglichst noch in diesem Jahr gefunden werden und die Mannschaft zum Trainingsbeginn am 3. Januar betreuen.