Fußball-Regionalliga : Bonner SC und Borussia Mönchengladbach trennen sich 1:1

Foto: Boris Hempel

Bonn Der Bonner SC ist am Samstag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach nur auf ein 1:1 gekommen. Damit rutschen die Bonner wieder auf den 16. Tabellenplatz.

Für den Fußball-Regionalligisten Bonner SC bleibt es beim Wechselbad der Gefühle. Ein Zustand, den BSC-Cheftrainer Markus von Ahlen keineswegs überrascht. „Der Abstiegskampf wird uns bis zum letzten Spieltag begleiten“, hatte von Ahlen mehrfach betont. Nach dem 1:1 (0:0) und einer erneut guten Mannschaftsleistung gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach findet sich die von Ahlen-Elf auf dem undankbaren 16. Platz wieder.

Alemannia Aachen überholte den Bonner Viertligisten nach dem 1:0-Sieg gegen Lotte, hat nun gegenüber dem BSC das um vier Tore bessere Torverhältnis und ein Spiel in der Hinterhand. Die Bonner Führung durch das Eigentor von Enrique Lofolomo drei Minuten nach dem Seitenwechsel glich Michael Wentzel in der 83. Minute nach einer Ecke per Kopf aus.

„Ich habe eine Mannschaft gesehen, die sich noch vor wenigen Wochen wie kleine Kinder über ein 0:0 gegen Wiedenbrück gefreut haben und sich heute über dieses Remis sehr geärgert haben“, sagte von Ahlen. „Der Gegentreffer in der 83. Minute war natürlich sehr ärgerlich. Wir wollten das Spiel gewinnen. Natürlich nehmen wir den Punkt mit. Aber heute haben wir auch zwei Zähler verloren.“

14 Bilder Bonner SC - Borusssia Mönchengladbach U23

Wie befürchtet musste von Ahlen vor dem dritten Spiel im Stadion Pennenfeld auf den angeschlagenen Maximilian Pommer verzichten. Für den Sechser rückte Creighton Braun in die Startelf. Dafür war der Ausfall von Albert Bunjaku genauso wenig einkalkuliert, wie die Erkrankung von Justin Klein. Für Bunjaku, der zuletzt mit einem Treffer und einem Assist maßgeblichen Anteil an der Auswärtsserie mit einem Remis und zwei Siegen hatte, kehrte Daniel Somuah in die erste Elf zurück.

Lars Holtkamp, erstmals unter von Ahlen in der Startformation, spielte neben Braun auf der Sechs. Masaaki Takahara begann für Klein. Für den gelbgesperrten Robin Afamefuna verteidigte Nils Teixeira auf der linken Seite.

Den ersten gefährlichen Angriff inszenierten die Gäste über die rechte Abwehrseite der Gastgeber. Aber den Schuss von Mika Schroers konnte Kevin Birk im Bonner Tor problemlos entschärfen (8.). Auch in der 26. Minute blieb Birk gegen den einschussbereiten Phil Kemper Herr der Lage. Viel mehr ereignete sich in Strafraumnähe der Gastgeber nicht.

Auf der anderen Seite verlebte aber auch Jan Jakob im Tor der Gäste eine ereignisarme erste Hälfte. Abschlüsse standen für den BSC, der einmal mehr konzentriert verteidigte, bis zur 43. Minute keine zu Buche. Dann aber hatte Serhat-Semih Güler seinen Auftritt. Die präzise Flanke des achtfachen Torschützen von der rechten Seite fand den Kopf von Braun. Dessen Kopfball aus rund sechs Metern strich knapp über die Latte des Mönchengladbacher Gehäuses – die bis dahin die klarste Torchance der gesamten Partie.

Die zweiten 45 Minuten begannen aus Bonner Sicht wie gemalt. Die von Dario Ehret an Somuah adressierte Flanke drosch Enrique Lofolomo bei seinem Rettungsversuch zur Bonner Führung ins eigene Netz. Auf Fußballdeutsch: ein Treffer aus dem Nichts. Und ein Tor, das Mut machte.

Die Chance, sogar auf 2:0 zu erhöhen, hatte in der 57. Takahara mit einem Freistoß. Aber Olschowsky war rechtzeitig im bedrohten Eck. Bis zur 83. Minute mühten sich die Fohlen zwar redlich, kamen aber nur selten in die gefährlichen Zonen vor dem Bonner Gehäuse. Und so bewahrte schließlich eine Standardsituation die Gäste vor einer Niederlage. In der 83. Minute erzielte Innenverteidiger Michael Wentzel per Kopf den 1:1-Ausgleich. Birk hielt den Ball zwar, aber für den Linienrichter erst hinter der Torlinie.

Da sich die Bonner Proteste in Grenzen hielten, schien diese Entscheidung korrekt gewesen zu sein. Da der freche Versuch von Güler, Mönchengladbachs Schlussmann aus 45 Metern in der Schlussminute zu überlisten, fehlschlug, muss von Ahlen auf seinen ersten Heimsieg weiter warten.

Am Mittwochabend beim Wuppertaler SV kann der BSC seine Auswärtsserie fortsetzen und erneut an Aachen, die in Oberhausen antreten müssen, vorbeiziehen.

Bonner SC: Birk, Ehret, Keita, Goralski, Holtkamp, Teixeira, Takahara, Somuah (77. Berg), González, Güler (90. Mukanya).

Borussia Mönchengladbach U 23: Olschowsky, Kurt (68. Asallari), Lofolomo, Lockl, Schroers, Wentzel, Meuer, Kemper (81. Touray), Lieder, Telalovic, Holtby (58. Skraback).