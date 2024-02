Rückrundenstart Mittelrheinliga Bonner SC und Hennef starten verspätet in die Rückenrunde

Mit drei neuen Akteuren erfüllte BSC-Sportdirektor Daniel Zillken die Wünsche seines obersten Angestellten bis einen Tag vor dem viel zitierten Deadline Day am 31. Januar zumindest teilweise. Alle Spieler kennt Glatzel mehr oder weniger gut. Tarek Dogan wirkte bereits in beiden Testspielen mit, erzielte jeweils nach Standardsituationen einen Treffer. Für ihn dürfte ein Platz in der Startformation am Samstag ziemlich wahrscheinlich sein. Dagegen stießen Mittelfeldspieler Bilal El Morabiti, der bei Glatzel aus der Meistersaison in Hennef noch bestens in Erinnerung sein dürfte, und der japanische Abwehrspezialist Kotaro Nakanishi, der eine Saison in Siegburg spielte, erst in dieser Woche zur Mannschaft. Ein Einsatz in Hennef von Beginn an dürfte demnach für beide noch zu früh kommen.