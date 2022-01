Fußball-Regionalliga : Bonner SC und Straelen trennen sich 0:0

Straelen Die bedenkliche Bilanz von 43 Gegentoren in 20 Spielen hatte Markus von Ahlen, der neue Cheftrainer des Bonner SC, gleich bei seiner Vorstellung am Silvestertag 2021 bemängelt. „Hier müssen wir dringend ansetzen“, sagte der 51-Jährige damals.

Jetzt, nach von Ahlens Pflichtspieldebüt beim SV Straelen, hat sich an der Anzahl der Gegentreffer nichts geändert. Der BSC erkämpfte sich im Stadion an der Straelener Römerstraße mit viel Geschick und auch wenig Dusel ein 0:0-Unentschieden.

„Das war eine Heidenarbeit“, stöhnte BSC-Kapitän Nils Teixeira, gezeichnet von einer am Ende regelrechten Abwehrschlacht. Für von Ahlen ging der Punkt absolut in Ordnung. „Aufgrund der Leidenschaft, einem sehr guten Torhüter und einer insgesamt sehr guten Abwehrleistung hat sich die Mannschaft den Punkt redlich verdient“, sagte der BSC-Cheftrainer. Dass das eigene Offensivspiel zu kurz kam, konnte von Ahlen verschmerzen. „Daran werden wir arbeiten, aber alles zu seiner Zeit.“

Ein Freund von Experimenten scheint von Ahlen nicht zu sein. Im Vergleich zum letzten Testspiel gegen den VfB Hilden, mit dessen Ausgang und Verlauf der 51-Jährige durchaus einverstanden war, nahm der BSC-Chefcoach lediglich zwei Änderungen vor. Für den angeschlagenen Justin Klein begann Rudolf González. Den Nationalspieler der Dominikanischen Republik hatte von Ahlen vor einer Woche noch geschont. Den zweiten freien Platz in der Startelf ergatterte Etienne Mukanya, der statt Daniel Somuah startete.

Der BSC überließ folglich den Hausherrn die Initiative und hielt sich mit kollektiven Angriffsversuchen vornehm zurück. So standen auf der offensiven Habenseite des BSC in der ersten Hälfte lediglich zwei Schussversuche von Mukanya (7.) und González aus der Distanz (15.). Bis zur 19. Minute tat sich dank guter Bonner Defensivarbeit auch auf der anderen Seite des Platzes wenig.

Dann aber durften sich die Gäste erstmals beim starken Schlussmann Kevin Birk bedanken, der mit einem sehenswerten Reflex den Schuss des Ex-Bonners Kelvin Lunga aus kurzer Distanz nach einem Straelener Eckball parieren konnte. Auch in der 24. Minute war Birk gegen den Schussversuch von Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro aus spitzem Winkel auf dem Posten.

Mit der Abwehrarbeit seiner Schützlinge während der ersten Hälfte dürfte das Bonner Trainertrio von Ahlen, Gordon Addai und Florian Mager dennoch zufrieden gewesen sein. „Was gefährlich wurde, folgte aus Standards“, gab Mager als Beobachter auf der Tribüne nach dem Pausenpfiff zu Protokoll. Damit meinte von Ahlens Assistent auch den Freistoß von Cagatay Kader, der, von einem Bonner Kopf abgefälscht, nur knapp am Bonner Torwinkel vorbeigeflogen war.

Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahm Justin Klein für Jonas Berg im rechten Mittelfeld. An der eher vorsichtigen Bonner Spielweise sollte sich nichts ändern. Wieder war es Mukunya, der sich mit einem Schuss aus der Distanz aus der Deckung wagte (55.). Immerhin musste sich Gästeschlussmann Robin Udegbe erstmals strecken.

Als Matti Fiedler in der 62. Minute im eigenen Strafraum gegen Tobias Peitz grätschte und der Mittelfeldspieler der Gastgeber fiel, dürfte von Ahlen kurz zusammengezuckt sein. Die Chancen von Gianluca Rizzo (64.) und von SV-Neuzugang Musashi Fujiyoshi (67.) nahm der BSC-Coach eher gelassen zur Kenntnis, auch wenn sich die Straelener Versuche, in Führung zu gehen, nun häuften. Ab der 70. Minute sahen sich die Gäste dann einem regelrechten Powerplay der Hausherrn gegenüber. Das 1:0 für Straelen lag in der Luft.