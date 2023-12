Remis gegen Tabellenführer Bonner SC kann Rückstand nicht verkürzen

Die Gastgeber begannen selbstbewusst und dominant. Die Gäste agierten dagegen wirkten passiv und konzentrierten sich auf die Abwehrarbeit. Das funktionierte bis zur 21. Minute ordentlich. Bis dahin verzeichneten die Gastgeber durch Markus Wipperfürth lediglich einen Abschluss (14.). Nach öffnendem Pass von Maximilian Pommer flankte dann Adis Omerbasic auf Armando Rexhepaj, der den Ball elegant mit der Hacke auf Okoroafor weiterleitete. Der hatte wenig Mühe, zur verdienten Bonner Führung einzunetzen. Hohkeppel dagegen tauchte erst in der 31. Minute in der Nähe des Bonner Strafraums auf. Den Schuss von Cenk Durgun lenkte BSC-Schlussmann Birk über die Latte. Kurz zuvor war Rexhepaj an Hohkeppels Schlussmann Kevin Jackmuth gescheitert (28.). Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff waren dann erneut die Qualitäten von Birk gefragt. Gegen Arlind Mimini parierte der Bonner Keeper mit dem Fuß.