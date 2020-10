Fußball-Regionalliga : Bonner SC unterliegt der U 23 von Fortuna Düsseldorf mit 0:3

Bonn Nach einer insgesamt mageren Vorstellung hat der Bonner SC am Samstag im Sportpark Nord mit 0:2 gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf verloren.

In der 11. Minute stellte BSC-Schlussmann Jonas Hupe sein Können gegen Cedric Euschen unter Beweis. Acht Minuten später besaß der Bonner Keeper gegen den Linksschuss von Steffen Meuer aus rund 14 Metern allerdings keine Abwehrchance. Linksaußen Hagemann hatte seinen Kollegen perfekt in Szene gesetzt. In der Folge mühte sich der BSC um den Ausgleich, sorgte allerdings viel zu selten für Überzahl in Düsseldorfer Tornähe.