Regionalliga West : Bonner SC unterliegt Rot-Weiss Essen klar mit 0:3

Foto: Boris Hempel

Bonn Vor fast 4000 Zuschauern hat der Bonner SC sein Auftakt-Saisonspiel in der Regionalliga West klar verloren. Gegen den Top-Favoriten Rot-Weiss Essen stand es am Ende 0:3.

Der Top-Favorit war eine Nummer zu groß: Der Bonner SC hat das erste Saisonspiel in der Fußball-Regionalliga West klar mit 0:3 (0:1) gegen Rot-Weiss Essen verloren. Vor fast 4000 Zuschauern im Sportpark Nord brach die Mannschaft von Trainer Björn Joppe in der zweiten Hälfte des zweiten Abschnitts etwas ein und musste sich letztlich mit der auch in dieser Höhe verdienten Niederlage abfinden.

BSC-Trainer Björn Joppe beorderte sechs Neuzugänge in die Startelf, darunter auch den erst am Donnerstag verpflichteten Stürmer Enzo Wirtz. Auf der Bank blieben dagegen Spielmacher Maximilian Pommer (muskuläre Probleme) und Nils Teixeira, der noch Trainingsrückstand hat. Kapitän Kris Fillinger feierte zudem in der Innenverteidigung nach seinem zu Beginn der vergangenen Saison erlittenen Kreuzbandriss sein Pflichtspiel-Comeback.

Nach einer kurzen Phase des Abtastens erarbeiteten sich die Gäste die erste Chance auf den Saison-Premierentreffer: Nach Kevin Holzweilers Pass prüfte Dennis Grote in der fünften Minute Bonns neuen Schlussmann Kevin Birk, der dem ersten Härtetest standhielt. Nach einem weiteren ungefährlichen Schuss von Essens Felix Herzenbruch (14.) kam der BSC nur eine Zeigerumdrehung später zu seiner ersten Möglichkeit – und die hatte es in sich. Robin Afamefuna flankte von links in den Strafraum, wo sich Wirtz im Kopfballduell durchsetzte und den Ball in den rechten Winkel platzierte. So mancher Anhänger der Rheinlöwen hatte den Torschrei schon auf den Lippen, doch Essens Keeper Daniel Davari kratzte den Ball noch aus dem Eck.

Die Bonner hatten damit ihrerseits die erste Duftmarke gesetzt und beruhigten das Spiel in der Folge etwas. Und doch kam Essen nach fast einer halben Stunde zur Führung: Simon Engelmann, bei RWE auf dem Weg zur Torjäger-Legende, nahm einen durchgesteckten Pass auf, setzte sich gegen Goralski durch, umkurvte den etwas zu überhastet herausgelaufenen Birk und schob zum 1:0 ins leere Tor.

Die erste und vor allem vielversprechendste Gelegenheit zum Ausgleich bot sich dem BSC vier Minuten danach. Einen Freistoß aus rund 17 Metern drosch Serhat-Semih Güler jedoch in die Essener Mauer. Die Gäste standen fünf Minuten vor der Pause kurz vor dem zweiten Treffer, Cedric Harenbrock scheiterte mit seinem Versuch aber am stark haltenden Birk.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts hielt der BSC den Top-Favoriten auf den Aufstieg ordentlich in Schach, erarbeitete sich selbst aber zu selten Chancen. Nach rund einer Stunde erhöhte RWE den Druck, die nächste Gelegenheit aber verzeichneten die Gastgeber, bei denen Güler von links aus spitzem Winkel verzog. Wenige Minuten später schallten Forderungen nach einem Strafstoß durch den Sportpark Nord, als Luis Felipe Monteiro kurz hinter der Strafraumgrenze fiel – die Pfeife von Schiedsrichter Jörn Schäfer blieb jedoch stumm.

Offenbar war es ein kleiner Weckruf für die Gäste aus dem Ruhrgebiet: Im direkten Gegenangriff ließ der stark aufspielende Isiah Ahmad Young seinen Bewacher Rudolf Gonzalez erneut stehen und traf zum 2:0 (63.). Ein Tor, das dem BSC offenbar die Kräfte raubte. Der eingewechselte Zlatko Janjic legte nach Zuspiel von Harenbrock zehn Minuten später den dritten Treffer nach – und sicherte den Gästen damit endgültig den Auftaktsieg.

Bonner SC: Birk, Gonzalez, Goralski, Fillinger, Afamefuna, Bezerra Ehret, Holtkamp (72. Pommer), Monteiro (79. Justin Klein), Güler (72. Somuah), Berg (60. Akpeko), Wirtz.

Essen: Davari, Herzenbruch, Langesberg, Grote, Dürholtz (79. Rios Alonso), Harenbrock (75. Voelcke), Holzweiler (46. Janjic), Engelmann (66. Krasniqi), Heber, Plechaty, Young.