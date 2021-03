Ungleiches Duell : Bonner SC unterliegt U 23 von Borussia Dortmund

Der Bonner SC hat mit 1:3 gegen die U 23 von Borussia Dortmund verloren.

Bonn Der Bonner SC hat mit einem 1:3 gegen die U 23 von Borussia Dortmund verloren. Nur in der Anfangsphase konnte sich der BSC ein wenig Respekt verschaffen.

Schon vor dem auf dem Papier ungleichen Duell in der Fußball-Regionalliga West zwischen dem Vorletzten Bonner SC und dem Tabellenführer, der U 23 von Borussia Dortmund, schienen die Befindlichkeiten geklärt. „Mit der Qualität des BVB müssen wir uns nicht messen“, hatte BSC-Cheftrainer Björn Joppe am Samstag nach dem 1:2 gegen Fortuna Köln gesagt. „Die Gegner, gegen die wir punkten müssen, kommen noch.“ Zählbares gegen den Primus seien allerdings nicht verboten.

Daraus aber wurde nichts, denn mit dem 3:1 (1:0)- Erfolg im Sportpark Nord verteidigte der Dortmunder Nachwuchs im Fernduell mit Rot-Weiss Essen die Tabellenspitze. Richmond Tachie (29.), Steffen Tigges (58.) und Taylan Duman per Handelfmeter (65.) hatten für den BVB gegen vor allem zu Spielbeginn mutig agierende Gastgeber getroffen. Alex Tackie Sai hatte in der 74. Minute für den BSC das 1:3 erzielt.

Von den drei Ergänzungsspielern, die gegen Fortuna Köln nach der Halbzeit Schwung in die bis dahin wenig erbaulichen Aktionen des BSC gebracht hatten, schafften es mit Maasaki Takahara und Marcel Kaiser zwei in die Startelf. Nach seiner Gelbsperre kehrte dafür David Winke mit Kapitänsbinde zurück in die erste Elf. Auch Daniel Somuah durfte starten. Dafür fehlte Rudolf González wegen Länderspieleinsatz. Keine neuen Erkenntnisse brachte in der Zwischenzeit eine weitere Untersuchung beim am Fuß verletzten BSC-Kapitän Dario Schumacher. Die Spanne reicht von einer kurzen Wettkampfpause bis zum vorzeitigen Saisonende. Eine weitere Untersuchung in dieser Woche soll Klarheit bringen.

Gastgeber beginnen mutig

Hatte der BSC noch am Samstag die erste Hälfte verschlafen, schienen die deutlichen Worte von Joppe bis zum Mittwochnachmittag nachzuhallen. Die Gastgeber begannen jedenfalls mutig und beschäftigten die Abwehr des Tabellenführers in der Anfangsphase weit mehr, als sich das der BVB-Nachwuchs wohl gedacht hatte. Die erste gute Chance hatten dennoch die Dortmunder. In der 17. Minute scheiterte Ansgar Knauff, noch am Samstag Torvorbereiter bei den Profis in Köln, aus spitzem Winkel an BSC-Schlussmann Jonas Hupe. Im Gegenzug lenkte BVB-Keeper Luca Unbehaun eine etwas verunglückte Flanke von Geburtstagskind Marcel Damaschek mit Mühe über die Latte.

Zehn Minuten später war erneut Hupe gefordert, der nach Fehlpass von Serhat-Semih Güler stark gegen Knauff parierte. Weitere 120 Sekunden später ging der BVB schließlich doch in Führung. Das Zuspiel von BVB-Kapitän Steffen Tigges, der viel zu viel Freiraum hatte, fand den ebenfalls frei stehenden Richmond Tachie, der Hupe aus elf Metern keine Chance ließ.

Der erste Abschluss der zweiten Hälfte ging auf das Konto der Gastgeber. Aber dem Schuss von Somuah fehlte die Präzision (49.). Treffsicher agierte dagegen Neu-Profi Tigges, der in der 58. Minute nach einem Dortmunder Konter und Zuspiel von Tachie das 2:0 erzielte. Den ersten Versuch des BVB-Kapitäns hatte Hupe noch abwehren können. Damit war die Partie entschieden, in der sich der BSC nur in der Anfangsphase Respekt verschafft hatte. Das 3:0 für die Gäste fiel durch den verwandelten Handelfmeter von Taylan Duman (65.). Das mehr als verdiente 1:3 per Distanzschuss gelang Alex Tackie Sai in der 74. Minute.

Bonner SC: Hupe, Lippert, Sarr, Winke, Damaschek, Teixeira, Bilogrevic, Takahara, Kaiser (62. Monteiro), Somuah, Güler (62. Sai).

Borussia Dortmund U 23: Unbehaun, Maloney, Bakir (68. Ercan), Duman (68. Makreckis), Tachie (68. Bah-Traore), Weigelt, Tigges, Pfanne, Dams, Knauff (84. Schmeling), Raschl.

Tore: 0:1 Tachie (29.), 0:2 Tigges (58.), 0:3 Duman (65. HE), 1:3 Sai (74.).