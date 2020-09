Vor 366 Zuschauer im Sportpark Nord : Bonner SC unterliegt Wegberg-Beeck mit 0:2

Foto: Boris Hempel

Bonn Vor 366 Zuschauern hat der Bonner SC im Sportpark Nord den vierten Spieltag der Regionalliga West absolviert. Die Löwen begrüßten die Mannschaft aus Wegberg-Beeck, gingen am Ende aber als Verlierer vom Platz.

Von Thomas Heinen

Wie viel Druck verträgt der „Kessel“ Bonner SC? Eine Frage, die vor allem die sportlich Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten nach der 0:2 (0:2)-Heimniederlage gegen den FC Wegberg-Beeck demnächst verstärkt umtreiben dürfte. 366 zahlende Zuschauer, alle brav mit Maske, waren in den Sportpark Nord gekommen. Damit lag der BSC coronabedingt immerhin vor den Bundesligisten 1. FC Köln und Bayern München. Ein schwacher Trost, denn insbesondere Aufsteiger standen auf dem Zettel, wenn es darum ging, halbwegs realistisch Punkte für die Habenseite zu kalkulieren.

Aber wie schon in der abgebrochenen Saison, als es vor allem gegen die Aufsteiger Niederlagen hagelte, verhinderten eigene Unzulänglichkeiten in der Hintermannschaft und fatale Ballverluste in der Vorwärtsbewegung den ersehnten Erfolg. So hatten Shpend Hasani und Nils Hühne bei ihren Toren in der 15. und 33. Minute relativ leichtes Spiel, Tore zu erzielen.

Zwei individuelle Fehler hatte Nehrbauer schon als Ursache für die Last-Minute-Niederlage am Mittwoch in Wiedenbrück ausgemacht. Für einen Akteur hatte das Konsequenzen. Während Schlussmann Jonas Hupe auch gegen den Aufsteiger im Tor stand, musste Cedrik Mvondo erstmals in dieser noch jungen Saison auf der Bank Platz nehmen. Der Innenverteidiger war in der 90. Minute das entscheidende Foul im Strafraum unterlaufen. Hendrik Lohmar hatte diesen Fauxpas per Elfmeter mit dem 2:1-Siegtreffer bestraft.

Erstmals in der Startelf stand Burak Gencal, der für den bislang glücklosen Masaaki Takahara das Vertrauen seines Trainers erhielt. Allzu lange Freude an dessen bescheidener Darbietung und am Bemühen seiner Schützlinge sollte Nehrbauer allerdings nicht haben. Gerade einmal 15 Minuten waren verstrichen, als sich die Fehlerliste um einen weiteren Eintrag verlängerte. Nach einem langen Einwurf bekam Shpend Hasani die Zeit, sich zu drehen. Anfängerfehler sagen Fußballtrainer in der Regel dazu. Hasani jedenfalls ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und erzielte aus rund fünf Metern die Führung für den Aufsteiger.

Auch beim zweiten Wegberger Treffer durch Innenverteidiger Nils Hühne in der 33. Minute musste Nehrbauer mehr notieren, als ihm lieb war. Zunächst ließ sich Dominik Bilogrevic in der Vorwärtsbewegung den Ball abnehmen. Dann durfte sich Meik Kühnel gleich zweimal mit Flanken in den Bonner Strafraum versuchen. Konnte Hupe den ersten Streich von Kühnel noch abwehren, fand der zweite Ball den Kopf von Hühne, der nahezu ungehindert zum 2:0 einköpfen konnte.

Zur zweiten Halbzeit versuchte es Nehrbauer mit Angreifer Aloy Ihenacho, der für den unauffälligen Gencal ins Spiel kam. Zunächst aber musste der 42-Jährige BSC-Coach den Ausfall seines Kapitäns verkraften. In der 50. Minute war Kris Fillinger mit seinem Torhüter zusammengeprallt. Eine offensichtliche Verletzung am rechten Knie verheißt nichts Gutes.

In der 64. Minute durfte Nehrbauer zumindest die erste gute Torgelegenheiten registrieren. Metin Kizil hatte das Wegberger Gehäuse nur um wenige Zentimeter verfehlt. In der Schlussphase hatten Dario Schumacher per Freistoß (74.) und der eingewechselte Tackie Sai (77.) jeweils die Chance, zu verkürzen. Auf der anderen Seite scheiterte Marc Kleefisch in der Nachspielzeit an BSC-Schlussmann Hupe. Zumindest bleibt dem am Mittwoch spielfreien BSC die nächste englische Woche erspart. Zeit also, um eigene Fehler zu analysieren und wenn möglich abzustellen. Denn am Sonntag muss der BSC zur Zweitvertretung von Borussia Dortmund.

Bonner SC: Hupe, Wiese, Winke, Roschlaub, Damaschek, Fillinger (52. Takahara), Bilogrevic, Schumacher, Kaiser (60. Touloupis), Gencal (46. Ihenacho), Kizil (73. Sai).

FC Wegberg-Beeck: Zabel, Hoffmanns (80. Kleefisch), Hühne, Wilms, Post, Geerkens, Mandt, Kühnel, Fehr, Hasani (25. Lekesiz), Kabambi (88. Brauweiler).