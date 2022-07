Kaderplanung : Bonner SC verlängert Vertrag mit Leistungsträger

Rudolf González bleibt weitere drei Jahre in Bonn. Foto: Boris Hempel/Boris_Hempel

Bonn Der Bonner SC hat am Samstag den Vertrag mit Rudolf González verlängert. Damit ist eine weitere Personalie in der Kaderplanung zur neuen Saison geklärt.

Es ist kein Transfer. Aber es ist aus Sicht des Bonner SC ein Ausrufezeichen. Rudolf González, Stammspieler in der abgelaufenen Regionalligasaison und oftmals Kapitän der Mannschaft, hat seinen auslaufenden Vertrag an seinem Geburtstag am Samstag langfristig um drei weitere Jahre verlängert.