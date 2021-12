Fußball-Regionalliga : Bonner SC verliert 1:3 bei Rot-Weiß Oberhausen

Oberhausen Der Bonner SC hat am Samstagnachmittag bei Rot-Weiß Oberhausen mit 1:3 verloren. Damit geht der Drahtseilakt auf dem noch rettenden 15. Tabellenplatz zum Abschluss der Rückrunde weiter.

Der Bonner SC könnte sich in Zukunft die Tour über die A3 nach Oberhausen getrost sparen. Denn wie schon in den fünf Anläufen zuvor unterlag der Fußball-Regionalligist auch im sechsten Versuch bei Rot-Weiß Oberhausen. Diesmal erwischte es die Elf von Cheftrainer Björn Joppe im Niederrheinstadion mit 1:3 (0:1).

Anton Heinz (35.) und Nils Winter mit einem Doppelpack (60., 66.) setzten die Vorgabe ihres Trainers Mike Terranova kompromisslos um, den Teams an der Tabellenspitze doch bitteschön auf den Fersen zu bleiben. Das Tor für die Gäste erzielte Serhat-Semih Güler in der 74. Minute.

Auch der fromme Wunsch des frisch inthronisierten Sportdirektors Daniel Zillken, bis Weihnachten aus den Partien in Oberhausen, Essen und zu Hause möglichst fünf Punkte zu holen, ist rein rechnerisch nicht mehr umzusetzen. Zu holen sind im besten Falle noch sechs, vier oder drei Zähler.

„Das war ein verdienter Sieg für RWO“, sagte BSC-Cheftrainer Björn Joppe. „Bis zum 0:1 haben wir den Gegner gut zugestellt. Die 2. Hälfte war dann wieder ein Rückschritt. Da waren wir nicht aggressiv genug und hatten am Ende Glück, dass wir nicht noch höher verloren haben. Unterm Strich war RWO heute eine Nummer zu groß."

Im Vergleich zum 2:2 veränderte Joppe die Startelf auf zwei Positionen. Für Nils Teixeira durfte wieder Kris Fillinger von Beginn an ran. Nach überstandenen Rückenproblemen kehrte außerdem Matti Fiedler neben Leander Goralski und Massaman Keita in die Bonner Dreierkette zurück.

Trotz der Trainerkritik an seiner Leistung stand auch Masaaki Takahara wieder in der ersten Elf. Gegen Ahlen musste der Japaner nach der ersten Hälfte in der Kabine bleiben. Nicht dabei sein konnte dagegen Jonas Berg. Erstmals nach langer Verletzung im Kader: Maximilian Pommer.