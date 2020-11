Regionalliga West : Bonner SC verliert in Bergisch Gladbach 0:2

Der vor dem Spiel gegen Bergisch Gladbach angeschlagene Masaaki Takahara hielt bis Mitte der zweiten Halbzeit durch, konnte die Auswärtsniederlage aber nicht abwenden. Foto: Boris Hempel

Bergisch Gladbach Trotz einer verbesserten Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit stand der Bonner SC in Bergisch Gladbach am Ende mit leeren Händen da. Durch die 0:2-Auswärtsniederlage bleibt der BSC auf einem Abstiegsplatz.

Die Chance, nach dem 1:0-Erfolg über Rödinghausen den Weg ins untere Tabellenmittelfeld der Fußball-Regionalliga West anzutreten, hat der Bonner SC zunächst einmal vergeben. Und wieder einmal übernahm der SV Bergisch Gladbach 09 die Rolle des sprichwörtlichen Stolpersteins. In der leeren Belkaw-Arena verlor der BSC mit 0:2 (0:0). Und wieder einmal schickte ein Abwehrfehler die Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Nehrbauer auf die Verliererstraße. In der 57. Minute hatte SV-Mittelstürmer Serhat Koruk nach Flanke des Ex-Bonners Sebastian Hirsch alle Zeit der Welt zum Führungstreffer einzuköpfen.

Das 2:0 erzielte Tom Wüstenberg ebenfalls per Kopf in der 86. Minute. Die Gäste erspielten sich insgesamt zu wenig Gelegenheiten, um die schwarze Serie gegen Bergisch Gladbach endlich einmal zu den Akten zu legen. Die nächste Chance, dem Tabellenkeller ein Stück weit zu entkommen, hat der BSC am Mittwochabend (19.30 Uhr) im heimischen Sportpark gegen den SV Straelen.

6 Bilder Bonner SC gegen SG Bergisch Gladbach 09

Angeschlagene Takahara und Kaiser hielten lange durch

Dass Nehrbauer nicht ohne Not an der Startelf vom vergangenen Samstag rütteln würde, dürfte niemanden aus dem näheren und weiteren Umfeld des BSC überrascht haben. Die Sorgen um den angeschlagenen Masaaki Takahara und Marcel Kaiser, der von Krämpfen geschüttelt gegen Rödinghausen nach gut 70 Minuten ausgewechselt worden war, erwiesen sich als unbegründet.

Dass der BSC ein offensives Feuerwerk abbrennen würde, hatten die BSC-Anhänger, von denen sich rund 20 am Zaun der Belkaw-Arena zusammengefunden hatten, wohl auch nicht auf dem Schirm. Etwas mehr als die eine 100-prozentige Gelegenheit durch Marcel Kaiser hätte es aber schon sein dürfen. Den hatte in der 36. Minute Burak Gencal mit einem messerscharfen Pass auf die Reise Richtung SV-Schlussmann Peter Stümer geschickt.

Aber Kaiser, nicht gerade für seine überbordende Torgefahr bekannt, zielte ohne Bedrängnis zu früh und zu ungenau über den Kasten der Hausherrn. Da war mehr drin. Der abgefälschte Schuss von Takahara 120 Sekunden später fiel allenfalls unter die Kategorie Halbchance. In der 45. Minute parierte Stümer nach Kaiser-Flanke den Kopfball von Daniel Somuah. Da die Gastgeber lediglich einmal durch den Schuss von David Mamutovic (29.) gefährlich vor BSC-Schlussmann Justin Dautzenberg auftauchten, hätte das Chancenplus eine BSC-Pausenführung durchaus gerechtfertigt.

Bonner SC in Halbzeit zwei trotz besserer Leistung ohne Erfolgserlebns

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste zielstrebiger. Aber die viel versprechenden Flankenläufe von Kaiser auf der rechten und Takahara auf der linken Seite fanden zunächst keine Abnehmer. Das sah in der 57. Minute auf der anderen Seite ganz anders aus. Ohne ernsthaft gestört zu werden, durfte Sebastian Hirsch seinen Mittelstürmer Serhat Koruk anvisieren. Der bedankte sich für die punktgenaue Flanke mit einem für Dautzenberg unhaltbaren Kopfball zum 1:0.

Der BSC mühte sich zwar um den Ausgleich, kam aber zu selten vor das Tor der Hausherrn. Die machten schließlich vier Minuten vor dem Abpfiff durch den Kopfballtreffer von Tom Wüstenberg alles klar. Eine Minute später soll der Ex-Bonner Recep Kartal im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand gespielt haben. Aber die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm.