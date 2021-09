Trotz Veränderungen : Bonner SC verliert gegen den SC Fortuna Köln

Bonn Am Mittwochabend trat der Bonner SC gegen den SC Fortuna Köln an. Auch diese Partie konnten die Bonner nicht für sich gewinnen - trotz Positionsänderungen.

Nach einer guten Stunde hatte sich Björn Joppe, der Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, im Derby gegen Fortuna Köln auf seinen Stuhl gesetzt. Der BSC-Coach hatte offenbar zu diesem frühen Zeitpunkt nicht mehr allzu große Hoffnung, dass seine Mannschaft die sechste Niederlage im siebten Spiel noch abwenden kann. Gute 30 Minuten später war das 0:2 (0:1) vor 488 Besuchern im Sportpark Nord tatsächlich amtlich. Sascha Marquet (20.) und der Ex-Bonner Suheyel Najar (55.) machen damit die Partie am Sonntag gegen die ebenfalls fehlgestartete Alemannia aus Aachen zu einer richtungweisenden Partie. „Wir haben verdient verloren“, sagte Joppe. „Wir schießen momentan alles an, was auf der Linie steht. Der Wille alleine reicht eben nicht. Gegen Aachen müssen wir vor dem Tor des Gegners selbstbewusster agieren.“

Mit der Hoffnung, die Fehlerquote minimieren zu können, hatte Joppe die Startelf gegenüber der 2:3-Niederlage bei der U21 des 1. FC Köln auf drei Positionen verändert. Alexander Tacki Sai, Jonas Berg und Massaman Keita bekamen im Derby die Chance von Anfang an. Dario Ehret, Daniel Somuah nahmen dafür zunächst auf der Bank Platz. Luis Monteiro stand mit Knieproblemen erst gar nicht im Kader.

Dass die Gastgeber aktuell ein schwaches Nervenkostüm tragen, dokumentierte der Fehlpass von Leander Goralski in der 3. Minute. BSC-Schlussmann Kevin Birk konnte die Situation entschärfen. Dafür präsentierte sich Masaaki Takahara auch im Derby in guter Form. Nach seinen Treffern gegen Wuppertal und den FC stellte der Japaner mit einem gefährlichen Linksschuss Fortunas Schlussmann André Weis in der 8. Minute auf die Probe. In der 13. Minute hatte Jonas Berg nach Pass von Takahara Pech die Bonner Führung auf dem Fuß.

Dann aber riss nach rund 15 Minuten der Faden im Bonner Spiel. Zum Kölner Übergewicht im Mittelfeld gesellte sich einmal mehr der Fehlerteufel. In der 20. Minute rutschte die Hereingabe von Stipe Batarilo aus dem Halbfeld bis auf Sascha Marquet durch, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, Birk im Bonner Gehäuse zu überwinden. Nur vier Minuten später rettete der BSC-Schlussmann gegen Najar. Ein Fehlpass von Berg ging der nächsten guten Kölner Chance durch Leon Demaj voraus, die Birk mit einer Glanztat vereitelte (34.) Weitere zwei Minuten später hieß der Sieger im Duell Demaj gegen den Bonner Keeper erneut Birk, der in der ersten Hälfte mit Abstand bester Bonner war. Für einen Hoffnungsschimmer auf Seiten der Hausherrn sorgte in der 42. Minute Keita mit einem unwiderstehlichen Solo über die rechte Seite, dem ein präzises Zuspiel auf den mitgelaufenen Serhat-Semih Güler folgte. Der aber ließ diese gute Chance auf den Ausgleich fast schon kläglich liegen.

Birk sei Dank liefen die Gastgeber ab der zweiten Hälfte mit Daniel Somuah für den wirkungslosen Sai also einem Ein-Tore-Rückstand hinterher. Ab der 55. Minute wurden daraus zwei Treffer, denn Najar hatte völlig freistehend das 2:0 für die Gäste erzielt. Aber lediglich zwei Gelegenheiten jeweils durch Güler (66., 72.) reichten am Ende nicht, um die Fortuna in Verlegenheit zu bringen, zumal Francis Ubabuike in der 76. Minute für die Gäste am Pfosten scheiterte.

Statistik

Bonner SC: Birk, Teixeira, Goralski, Fiedler, Keita (56. Klein), Afamefuna, Holtkamp (67. Mukanya), Güler, Takahara (56. Ehret), Berg, Sai (46. Somuah).

Fortuna Köln: Weis, Dieckmann, Löhden, Lanius, Rumpf, Marquet (61. Ubabuike), Batarilo-Cerdic, Demaj (46. Owusu), Försterling Beltran, Najar (68. Nadjombe), Imbongo Boele (63. Harnafi).