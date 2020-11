Fünte Niederlage in Folge : Bonner SC verliert auch gegen U23 des FC Schalke 04 mit 1:2

Foto: Boris Hempel

Bonn Der Bonner SC hat gegen die U23 des FC Schalke 04 am Samstagnachmittag mit 1:2 verloren. Im Schalker Parkstadion verloren die Bonner Löwen damit bereits die fünfte Partie in Folge in der Regionalliga West.

Für den Fußball-Regionalligisten Bonner SC geht die Niederlagenserie weiter. Trotz Leistungssteigerung gegenüber der 1:6-Klatsche gegen Rot-Weiß Oberhausen vom Mittwoch, verlor die Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Nehrbauer auch bei der U 23 des FC Schalke 04 mit 1:2 (1:2). Ein Fehler von BSC-Schlussmann Jonas Hupe, der sich beim Freistoß von Leo Weschenfelder-Scienza in der 4. Minute verschätzte, leitete die fünfte Niederlage in Folge ein. Die sichtlich geschockten Gäste mussten bereits in der 11. Minute durch Daniel Kyerewaa das 0:2 hinnehmen. Zwar kam der BSC in der Folge besser in die Partie, konnte aber durch den Treffer von Burak Gencal in der 39.Minute nur noch auf 1:2 verkürzen. „Wir haben uns wieder einmal selbst geschlagen“, sagte Nehrbauer nach dem Spiel. „Das 1:0 darf so niemals fallen. Im Gegensatz zu Mittwoch kann ich meinen Jungs aber für das, was danach folgte, keinen Vorwurf machen. Das war läuferisch und mental in Ordnung.“

Die Ansage von Nehrbauer nach dem 1:6-Debakel gegen Oberhausen klang unmissverständlich. „Die Mannschaft wird auf Schalke ein anderes Gesicht haben – personell und auch, was den Einsatz angeht.“ Dafür hielten sich die Veränderungen im Schalker Parkstadion noch in Grenzen.

Zwischen den Pfosten stand wieder Jonas Hupe, dem das Schützenfest am Mittwoch aufgrund einer Verletzung erspart geblieben war. Der bedauernswerte Justin Dautzenberg, den Nehrbauer ausdrücklich von jeder Schuld freisprach, nahm wieder auf der Bank Platz. Dort saß zunächst auch Dario Schumacher.

Der BSC-Kapitän gehörte im Gegensatz zu Dautzenberg zu den Spielern, die Nehrbauer für die schwache Vorstellung verantwortlich gemacht hatte. Für Schumacher begann Dario Ehret. Ein großer Stein dürfte dem BSC-Trainer vom Herzen gefallen sein, nachdem der Daumen von Nils Teixeira nach dem Aufwärmen vor dem Spiel nach oben zeigte. Der Ex-Profi hatte aufgrund einer Zehenverletzung gegen RWO passen müssten, biss aber gegen die Schalker Knappenschmiede bis kurz vor Schluss auf die Zähne. Innenverteidiger Cedric Mvondo gehörte erst gar nicht zum Bonner Kader.

Doninik Bilogrevic spielte dafür in der Innenverteidigung. Gerade vier Minuten gingen ins Land, dann musste Hupe bereits hinter sich greifen. Und diesmal sah die Bonner Nummer eins nicht gut aus. Offensichtlich von der Sonne geblendet, kam der Ex-Dortmunder gegen den Freistoß von Leo Weschenfelder-Scienza aus gut und gerne 30 Metern nur noch mit den Fingerspitzen an den Ball. Zu wenig, um das Leder über die Latte zu lenken. Auch beim 2:0 für die Gastgeber in der 11. Minute hatte Weschenfelder-Scienza seine Füße im Spiel. Kurz vor dem herausstürzenden Hupe legte der Torschütze zum 1:0 quer auf Daniel Kyerewaa, der keine Mühe hatte, zum 2:0 zu vollenden. Zwei Torschüsse, zwei Treffer.

Eine aus BSC-Sicht furchterregende Bilanz. Zwei Minuten nach dem 2:0 sendete der BSC ein erstes Lebenszeichen. Nach dem Pfostenschuss von Masaaki Takahara kommt David Winke am Elfmeterpunkt zu Fall. Der von den BSC-Akteuren vehement geforderte Elfmeterpfiff des Unparteiischen bleibt allerdings aus. Auch der nächste Torschuss des BSC ging auf das Konto von Takahara. Aber den Freistoß des Japaners lenkt Schalkes Schlussmann Michael Zadach um den Pfosten (28.). In der 39. Minute belohnt sich Takahara dann doch noch für sein bis dahin gutes Spiel.

Nach Ballgewinn auf der rechten Seite flankt der Japaner präzise auf Burak Gencal, der die Nerven behält und in die linke Ecke zum 1:2 für den BSC einschiebt. Hoffnung also für die Gäste, die zumindest in der Schlussphase der ersten Hälfte besser zur Geltung kamen. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel setzt Nehrbauer auf mehr Offensive: Marcel Kaiser ersetzte Georgios Touloupis. Später kam Daniel Somuah. Beide hatten nach ihren Muskelverletzungen kaum trainiert. Während die Gastgeber nach der starken Anfangsphase zunehmend den Faden verloren, wurde der BSC stärker.

Zwingende Torchancen blieben zunächst allerdings aus. Die einzige richtig gute Gelegenheit im zweiten Abschnitt hatte schließlich Ehret, der nach einer Linksflanke von Kaiser über das Schalker Tor köpfte (66.). In der Schlussphase erspielte sich der BSC zwar eine deutliche Überlegenheit, blieb aber vor dem Schalker Tor viel zu harmlos. „Leider treffen wir am oder im Strafraum zu häufig die falschen Entscheidungen“, sagte Nehrbauer.

Schalke 04 U23: Zadach, Hanrath, Lübbers, Weschenfelder-Scienza (90. Awassi), Berisha (64. Candan), Kaparos, Schuler (81. Hoppe), Matriciani, Flick, Kyerewaa (86. Ceka), Ezeh.

Bonner SC: Hupe, Wiese, Teixeira (87. Cavalar), Winke, Damaschek, Bilogrevic, Touloupis (55. Kaiser), Ehret, Takahara (79. Schumacher), Gencal, Kizil (65. Somuah).