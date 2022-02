Fußball-Regionalliga : Bonner SC verliert Karnevalsspiel gegen U21 des 1. FC Köln

Foto: Boris Hempel

Bonn Der Bonner SC hat das als Karnevalsspiel inszenierte Duell gegen die U 21 des 1. FC Köln am Samstag mit 1:3 verloren. Damit konnten die Bonner den Rückstand auf das rettende Tabellenufer nicht verkleinern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Heinen

Von der Tabelle wollte Markus von Ahlen, der Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, vor dem 25. Spieltag nicht viel wissen. „Wir müssen Ruhe bewahren und dürfen uns nicht verrückt machen“, hatte der 51-Jährige vor dem als Karnevalsspiel inszenierten Duell gegen die U 21 des 1. FC Köln gesagt. Nach dem 1:3 (0:1) gegen den FC-Nachwuchs muss nun auch der Bonner Trainer zur Kenntnis nehmen, dass der Rückstand auf das rettende Tabellenufer nicht kleiner geworden ist.

Alemannia Aachen hat bei einem Spiel weniger nach dem 1:1 in Wiedenbrück nun einen Zähler mehr auf dem Konto. Für die Gäste hatten Oliver Schmitt (14.), Hendrik Mittelstädt (57.) und Justin Petermann (89.) getroffen. Für den über weite Strecken zu harmlosen BSC hatte Justin Klein in der 53. Minute vor 750 Zuschauern im Stadion Pennenfeld das zwischenzeitliche 1:1 erzielt.

„Wir haben uns in den letzten Spielen kontinuierlich gesteigert. Das ist uns gegen einen offensivstarken Gegner heute nicht so gelungen“, sagte von Ahlen nach der Partie. „Heute haben wir die kleinen Lücken gelassen, die Köln genutzt hat. Das Spiel hat trotz der Steigerung in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir in der Defensive nicht auf der nötigen Höhe waren. Mir war klar, dass es Rückschläge geben wird. Die müssen wir gemeinsam wegstecken.“

16 Bilder Bonner SC - 1. FC Köln U 21

Dass von Ahlen seinen Defensivverbund umbauen musste, war lange klar. Nils Teixeira, Kapitän und auf der Position des defensiven Sechsers zu Hause, musste seine 10. Gelbe Karte absitzen. Für den 31-Jährigen begann wie erwartet Creighton Braun. Für Etienne Mukanya durfte sich Daniel Somuah in der Startelf versuchen. Ansonsten beließ es der Bonner Coach bei der Elf, die zwar zweimal die Null hielt, aber vorne noch keinen Treffer zustande gebracht hatte.

Nach dem karnevalistischen Treiben vor der Partie beschränkten sich die Gastgeber weisungsgemäß zunächst mit der Kontrolle der Kölner Angriffe. In der 12. Spielminute wagten sich die Hausherrn erstmals in die Nähe des gegnerischen Strafraums, ohne allerdings zum Abschluss zu kommen. Dafür hatte es der FC-Nachwuchs zwei Minuten später mit Hendrik Mittelstädt über die linke Angriffsseite viel zu leicht, in den Bonner Strafraum zu flanken.

Nahezu unbehelligt lenkte Oliver Schmitt den Ball zur Kölner Führung ins lange Eck – das erste Gegentor in einem Punktspiel unter von Ahlen. Während der Treffer bei den Gastgebern Wirkung zeigte, legte der FC nach. Nachdem der Schussversuch von Mert Kuyucu von der Bonner Deckung geblockt werden konnte, strich der Versuch aus der Distanz von Mittelstädt nur knapp über die Latte des Bonner Gehäuses (22.). Den überhaupt ersten Torabschluss verzeichneten die Hausherrn erst in der 28. Minute.

Dabei fehlten Somuah allerdings einige Meter. Wenige Sekunden später musste BSC-Schlussmann Kevin Birk gegen Marvin Obuz retten. Wenn dem BSC ein Ballgewinn in der eigenen Hälfte gelang, gab es für den ballführenden Akteur im Karnevalstrikot für schnelles Umschaltspiel so gut wie keine Anspielstation. Gefahr für das Tor der Kölner ließ sich mit dieser Spielweise nicht heraufbeschwören.

Vor dem Gang in die Kabine steckte das Bonner Trainerquartett mit von Ahlen, Marcel Ndjeng, Florian Mager und Gordon Addai die Köpfe zusammen. So konnte es nicht weitergehen. Wer als erste Sofortmaßnahme mit der Einwechslung von Neuzugang Albert Bunjaku gerechnet hatte, musste sich zunächst gedulden. Aber auch ohne den 38-Jährigen trauten sich die Hausherrn in der Vorwärtsbewegung jetzt mehr zu.

Es war Daniel Somuah, der erst in der 53. Minute mit einem feinen Seitenwechsel Dario Ehret bediente und dann im Strafraum Justin Klein bediente. Gegen dessen Flachschuss ins rechte Eck war FC-Schlussmann Jonas Urbig machtlos. Aber allzu lange konnten sich die Gastgeber über den Ausgleich nicht freuen.

Nur vier Minuten später brachte der frei stehende Mittelstädt die Gäste mit einem Aufsetzer ins lange Eck mit 2:1 in Führung. Die Zeit war reif für Bunjaku, der in der 63. Minute für Masaaki Takahara ins Spiel kam. Für das Signal, die drohende Niederlage doch noch abzuwenden sorgte Birk. Der Bonner Keeper hielt in der 72. Minute einen Handelfmeter von Marvin Obuz. Matti Fiedler soll den Ball mit der Hand gespielt haben.

Aber trotz Bunjaku und Etienne Mukanya, der in den letzten Minuten für Maximilian Pommer kam, sprangen keine Torchancen mehr für den 16. der Tabelle heraus. Im Gegenteil: In der 89. Minute gelang Justin Petermann sogar noch das 3:1 für den FC. Am kommenden Freitag steht der Elf von Markus von Ahlen der schwere Gang ins Kölner Südstadion zu Fortuna Köln bevor.

Bonner SC: Birk, Ehret, Fiedler, Goralski, Afamefuna, Pommer (86. Mukanya), Teixeira, Braun, Klein (82. Monteiro), Takahara (63. Bunjaku), González, Somuah.

FC Köln U 21: Urbig, Akalp (83. Waldminghaus), Örnek, Olesen, Kuyucu, Nottbeck (56. Schwirten), Wydra (56. Petermann), Obuz (83. Höffler), Mittelstädt, Henning, Schmidt.