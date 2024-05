Mittelrhein-Pokal Bonner SC verliert mit 2:4 gegen Alemannia Aachen

In einer hochklassigen Begegnung war ein Klassenunterschied zwischen dem Aufsteiger in die 3. Liga und dem Fußball-Mittelrheinligist lange Zeit nicht zu erkennen. Die Elf von BSC-Coach Sascha Glatzel war von Beginn an präsent und ging auf glänzender Vorarbeit von Jonas Berg durch Serhat Koruk in Führung (14.). Nach einer halben Stunde führte ein verwandelter Strafstoß von Anton Heinz zum Ausgleich. Zuvor war Adis Omerbasic zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Kurz vor dem Seitenwechsel nutzte Thilo Töpken eine fehlende Zuordnung im BSC-Abwehrzentrum und köpfte unbedrängt zur Pausenführung ein (43.).