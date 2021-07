Testspiel bei Bundesligist : Bonner SC verliert beim VfL Bochum 0:6

Bonn In seinem ersten Testspiel hat der Regionalligist Bonner SC beim VfL Bochum eine erwartbar hohe Niederlage kassiert. Trainer Björn Joppe zeigte sich aber zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

Nicht kleckern, klotzen. Und so absolvierte der Fußball-Regionalligist Bonner SC sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung beim Bundesligaaufsteiger VfL Bochum. Die Vergangenheit von BSC-Cheftrainer Björn Joppe als Spieler des VfL hatte das Duell gegen den Erstligisten auf einem Nebenplatz des Ruhrstadions möglich gemacht.

Simon Zoller trifft zum 4:0-Halbzeitstand

In der 23. Minute stellte Bochum auf 3:0. Den Strafstoß, den Luis Monteiro an Holtmann verschuldet hatte, verwandelte Takuma Asano sicher. Eine Minute vor dem Pausenpfiff trug sich auch noch Zoller mit einem platzierten Flachschuss in die Liste der Torschützen ein. Robert Tesche hatte den Stürmer in Szene gesetzt.