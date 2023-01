Mittelrheinligist trifft auf Regionalligist : Bonner SC verliert Testspiel gegen U 21 des 1. FC Köln

Bonn Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC hat am Samstag sein Testspiel gegen die eine Liga höher spielende U 21 des 1. FC Köln mit 1:3 verloren. Gespielt wurde jedoch auch unter widrigen Bedingungen.

Beide Trainer waren sich vor dem Testspiel des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC gegen die eine Liga höher spielende U 21 des 1. FC Köln einig. „Heute gilt es für die Jungs, Widerstände zu überwinden“, sagte BSC-Cheftrainer Lukas Sinkiewicz. Eine Meinung, die Trainerkollege Mark Zimmermann auf Kölner Seite nach dem Spiel teilte. Gemünzt war das Gesagte auf das Platzverhältnis. Denn der Kunstrasenplatz an der Josefshöhe war mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Nicht gerade die idealsten Bedingungen, um Fußball zu spielen.

Aber beide Teams nahmen beim 3:1 (1:1)-Erfolg des Regionalligisten die Platzverhältnisse an und lieferten trotzdem ein ansehnliches und vor allem faires Vorbereitungsspiel ab. „Wir haben die Bedingungen und das Spiel angenommen“, sagte Sinkiewicz, der während der 90 Minuten 19 Spielern Einsatzzeiten gewährte. Lediglich Schlussmann Ron Meyer und der erst kürzlich ins Training eingestiegene Ergün Yildiz blieben auf der Bank. „Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich auch deshalb zufrieden.“

Es dauerte 13 Minuten, ehe der FC durch Hendrik Mittelstädt mit 1:0 in Führung ging. Ein feiner Spielzug trotz der schwierigen Bedingungen brachte den Gastgebern in der 20. Minute den verdienten 1:1-Ausgleich. Nico Perrey hatte den Ball auf Rudolf González gespielt, der direkt auf den sich anbietenden Daniel Somuah weiterleitete. Der Routinier im Bonner Angriff ließ dann FC-Schlussmann Julian Roloff mit einem Schuss ins kurze Eck keine Chance.

Auch nach dem Seitenwechsel verzeichnete der BSC, der bis auf Tim Schirmer und Jan Luca Prangenberg komplett durchgewechselt hatte, längere Ballbesitzphasen. Vielversprechende Torchancen sprangen zunächst nicht heraus. Die hatten dafür die Gäste, die dann auch in der 63. Minute durch Adam Lenges mit 2:1 in Führung gingen.

In der Schlussphase ließ der BSC einige Konter aus. So hätten Ben Hompesch und Jonas Berg in den letzten fünf Minuten dieses etwas ander Testspiel auf 2:2 stellen können – das Ergebnis des ersten BSC-Tests gegen die Zweivertretung von Fortuna Düsseldorf.