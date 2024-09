Neuzugang wird zum Unglücksraben Bonner SC verpasst dritten Saisonsieg

Wem der Bonner Cheftrainer die Hauptschuld am Gegentor gab, ließ sich letztlich an der Auswechslung von Kotaro Nakanishi ablesen, der erst 18 Minuten zuvor in die Partie gekommen war. Da diesmal in der Schlussphase der Begegnung das Spielglück nicht so wie gegen Frechen zugunsten des BSC ausschlug, blieb es am Ende aus Bonner Sicht beim mehr als unbefriedigenden 1:1 – zu wenig für die Ansprüche des Aufstiegsaspiranten, der am Mittwochabend um 19.30 Uhr im Kreispokal beim Landesligisten SC Rheinbach antreten muss.