Nachwuchsspieler von Bayer Leverkusen : Bonner SC verpflichtet Felix Erken

Bonn Der Bonner SC hat mit Felix Erken einen weiteren Spieler verplichtet. Der Kader wurde damit auf 22 Spieler aufgestockt.

Kurz vor dem Saisonauftakt am Samstag beim FC Hürth (18.30 Uhr, salus Park) präsentiert der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC einen weiteren Neuzugang. Felix Erken, der seit zehn Tagen im Team von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz mittrainiert und auch im Testspiel gegen den VfL Alfter (2:2) mit von der Partie war, soll im Mittelfeld des BSC zum Einsatz kommen.

„Felix ist ein top-ausgebildeter Fußballer aus der U19 von Bayer Leverkusen, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt“, sagte BSC-Sportdirektor Daniel Zillken. „Er verfügt über eine herausragende Technik, gepaart mit guter Spielübersicht.“ Erken ist der 22. Spieler im Kader des Mittelrheinligisten. Der 19-Jährige absolvierte in den vergangenen vier Jahren insgesamt 53 Spiele in der U17- und U19-Bundesliga für die Werkself.