Neuzugang für den Fußball-Mittelrheinligisten : Bonner SC verpflichtet Leon Augusto

Bonn Der Bonner SC treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Fußball-Mittelrheinliga weiter voran. Leon Augusto wechselt vom KFC Uerdingen zu den Rheinlöwen.

Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC vermeldet den nächsten Neuzugang: Leon Augusto wechselt von der Krefelder Grotenburg in den Bonner Sportpark Nord. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wurde beim 1. FC Köln ausgebildet, bevor er über einen Auslandsaufenthalt in Finnland in der vergangenen Saison zum KFC Uerdingen kam. In der abgelaufenen Spielzeit stand Augusto 29-mal in der Regionalliga West auf dem Platz und erzielte dabei vier Treffer.