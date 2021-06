Maximilian Pommer kommt von RW Koblenz in den Sportpark Nord : Beim BSC gibt’s künftig „Pommes“

Maximilian Pommer kommt von RW Koblenz in den Sportpark Nord

Die Spielmacherrolle soll Maximilian Pommer (vorn), der von RW Koblenz zum Bonner SC wechselte, übernehmen. Foto: imago images/Oliver Vogler/Oliver Vogler via www.imago-images.de

BONN Die Kaderplanung beim Fußball-Regionalligisten Bonner SC für die kommende Saison nimmt weiter Fahrt auf.

Aus der Regionalliga Südwest wechselt Maximilian Pommer in den Sportpark Nord. In der vergangenen Spielzeit erzielte der 23-Jährige für Rot-Weiß Koblenz in 33 Einsätzen drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.