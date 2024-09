Später Neuzugang Bonner SC verpflichtet Stürmer mit Profi-Erfahrung

Brašnić hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil am Regionalligaaufstieg des 1. FC Düren. „Er zählt zu den Top-Stürmern im Mittelrhein. Er überzeugt als Torschütze genauso wie als Vorbereiter“, erklärte Zillken. Brasnic erzielte in seiner bisherigen Karriere in 280 Spielen 151 Tore. Zudem stehen sieben Einsätze in der 2. Bundesliga für den SC Paderborn und zehn Spiele in der 3. Liga für Fortuna Köln in seiner Vita.