Vor dem Spitzenspiel : Viel Arbeit für die Defensivabteilung des Bonner SC

Bonn Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC gastiert am Freitagabend im Spitzenspiel beim Tabellenführer FC Wegberg-Beeck. Vor allem die Abwehr dürfte dabei gefordert sein.

Und genau da will der BSC-Coach den Hebel ansetzen. Insbesondere die erste Halbzeit im FVM-Pokal-Achtelfinale am vergangenen Samstag gegen den SSV Merten passte nicht in die Erwartungshaltung des Ex-Profis. „Da haben wir nicht gut gespielt“, sagt Sinkiewicz. Der 37-Jährige führt dafür auch personelle Gründe an. Maximilian Pommer und Ishak Adahchur standen zuletzt für das Bonner Aufbau- und Umschaltspiel nicht zur Verfügung; ihr Mitwirken ist auch am Freitag fraglich. Leon Augusto kann laut Sinkiewicz nach seiner dreimonatigen Schulterverletzung noch nicht bei 100 Prozent sein. Gegen Merten spielte der eigentliche Kapitän der Mannschaft erstmals wieder von Beginn an. Maximilian Decker mache seine Sache gut, findet der Bonner Trainer. Und Burak Yesilay im offensiven Mittelfeld kommt ebenfalls immer besser in Fahrt. „Auch ohne Pommer und Adahchur sind wir für Wegberg gerüstet“, sagt Sinkiewicz.