Heimspiel gegen Fortuna Köln II Bonner SC vor erster Bewährungsprobe

Den Anfang macht am Sonntag (15 Uhr, Sportpark Nord) die Zweitvertretung von Fortuna Köln. Für Glatzel ein Team mit dem stärksten Kader, den die Kölner Südstädter bislang in der Mittelrheinliga aufbieten konnten. So stehen in der Kölner Innenverteidigung mit Joran Sobiech und Mario Weber zwei ehemalige Bonner. Alleine der 7:1-Erfolg der Mannschaft von Bogdan Komorowski am vergangenen Sonntag gegen Endenich spräche für sich.