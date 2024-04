Sieg gegen Bergisch Gladbach Bonner SC wahrt die Aufstiegschance

Die erste gefährliche Aktion lief allerdings über die rechte Abwehrseite der Hausherren. Tristan Arndt hatte den Ball an der Mittellinie aufgenommen und sich bis in den Bonner Strafraum gedribbelt. BSC-Schlussmann Kevin Birk rettete mit dem Fuß (3.). Der BSC machte erstmals in der 9. Minute auf sich aufmerksam. Der Versuch von Michael Okoroafor nach einem Konter über Adis Omerbasic blockte die Gästeabwehr in höchster Not. Den Kopfball von Goralski nach der anschließenden Ecke kratzte SV-Torhüter Luca Wilsing aus dem Winkel. Ansonsten taten sich die Gastgeber gegen hoch pressende Gäste schwer, in Strafraumnähe zu kommen. Dafür kam Bergisch Gladbach seinerseits nach Balleroberungen zu Chancen. So musste sich Birk ganz lang machen, um den verdeckten Schuss von Saif-Eddine Ayadi zu parieren (28.). In der 34. Minute schloss Serhat Koruk einen Konter zwar gekonnt ab, stand dabei aber klar im Abseits.