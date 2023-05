Sponsoring im Lokalsport Wie der Bonner SC seine Sponsoren zufriedenstellt

Verfolgt man den Bonner SC auf seinen Profilen in den sozialen Medien blitzen sie hier und da am Bildrand auf: Sponsoren. Sie präsentieren die Startaufstellung, unterstützen ein Fußballcamp für Jugendliche, stellen Preise für eine Tombola oder, ganz profan, sind auf den Trikots der Rheinlöwen zu sehen. Wer sein Markenlogo mit dem BSC in Verbindung bringen möchte, kommt dabei nicht an Christian Schmidt-Preuß vorbei. Seit drei Jahren hat der Bonner das Amt als Leiter Sponsoring beim Bonner SC inne. Seit dem Abstieg jedoch bleibt sein Büro an der Josefshöhe häufiger leer. Seine Vollzeitstelle gibt es so nicht mehr.