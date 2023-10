Auswärtsspiel in der Mittelrheinliga Bonner SC will die Abschlussschwäche ablegen

Bonn · Der Bonner SC spielt am Freitagabend in der Mittelrheinliga in Bergisch Gladbach. Der Trainer erwartet, dass der BSC in eine andere Rolle als zuletzt schlüpfen kann.

12.10.2023, 13:10 Uhr

Hendrik Strobl (rechts) vom Bonner SC dürfte nach seiner Sperre gegen Bergisch Gladbach wieder in der Startelf stehen. Foto: Boris Hempel

Von Thomas Heinen