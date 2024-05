Spiel gegen Freialdenhoven Bonner SC will seine Serie ausbauen

Um aber zumindest den ersten Nachrückerplatz für den Fall der Fälle zu erreichen, muss der BSC Zweiter werden, ist dabei aber auch von den Ergebnissen des aktuell Tabellenzweiten Vichttal abhängig. Die Glatzel-Elf will am Freitagabend (19.30 Uhr, Sportpark Nord) mit einem Sieg gegen Borussia Freialdenhoven vorlegen und sich von ihren Heimfans verabschieden. Am letzten Spieltag am Pfingstmontag spielt der BSC beim FV Endenich.