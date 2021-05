Fußball-Regionalliga-West : Bonner SC muss ohne Marcel Kaiser in Wuppertal antreten

Bonn In seinem letzten Auswärtsspiel der Saison trifft Fußball-Regionalligist Bonner SC am Samstag auf den Wuppertaler SV. Kapitän Dario Schumacher ist wieder genesen, Doch die Mannschaft muss ohne den derzeitigen Schlüsselspieler Marcel Kaiser auskommen.

Björn Joppe kann sich glücklich schätzen. Jetzt, in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfs in der Fußball-Regionalliga West, kann sich der Cheftrainer des Bonner SC auf seine Routiniers verlassen. Vor allem der rechtzeitig wieder genesene Kapitän Dario Schumacher und der schnelle Außenspieler Marcel Kaiser hatten zuletzt wesentlichen Anteil an den beiden Siegen gegen Straelen und Homberg, die dem BSC ein wenig Luft zum Atmen lassen. Auch die Formkurve von Daniel Somuah zeigt nach oben.

Wuppertaler SV - Bonner SC: Marcel Kaiser ist gesperrt

Umso bedauerlicher ist es, dass das Erfolgsduo Kaiser/Schumacher am Samstag (14 Uhr) im letzten Auswärtsspiel der Saison beim Wuppertaler SV nicht gemeinsam auflaufen kann. Kaiser sah gegen Homberg seine zehnte Gelbe Karte und ist folglich gesperrt. Aber der BSC muss nicht nur in Wuppertal auf die Dienste des schnellen Mittelfeldakteurs verzichten. Kaiser wird den Club nach dieser Saison in Richtung des Mittelrheinligisten FC Hürth verlassen. „Er will aus beruflichen und familiären Gründen im Fußball kürzertreten“, berichtet Joppe. „Umso höher rechne ich ihm an, wie er sich für den Verein reinhängt, der ihm am Herzen liegt“, sagt der Bonner Coach. „Das gilt auch für Schumacher.“ Der BSC-Kapitän spielt in der kommenden Saison bekanntlich für den ambitionierten Oberligisten 1. FC Bocholt.