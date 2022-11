Nach Sieg über SSV Merten : Bonner SC zieht ins Viertelfinale des Verbandspokals ein

Foto: Boris Hempel

Bonn Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC steht im Viertelfinale des Verbandspokals. Als Gast im eigenen Stadion schlug die Elf von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz den Landesligisten SSV Merten nach ausgeglichener ersten Hälfte am Ende deutlich mit 5:2.

Die Spieler des Bonner SC fahren wohl mit einem guten Gefühl am kommenden Freitag zum Spitzenreiter FC Wegberg-Beeck ins Waldstadion nach Wegberg. Denn die Generalprobe im Achtelfinale des Verbandspokals darf der Tabellenvierte der Fußball-Mittelrheinliga als gelungen abhaken. Vor 333 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz gegen den Landesligisten SSV Merten mit 4:1 (2:1) durch. Burak Yesilay (31.), Rudolf González (45.), Ergün Yildiz (49., 74.) und Jan-Luca Prangenberg (59.) schossen den BSC ins Pokalviertelfinale.

Für Merten, die vor allem in den ersten 45 Minuten gut mithielten traf Gaspard Fehlinger zum zwischenzeitlichen 1:1 (38.). Das Elfmetertor durch Frank Ananou (89.) hatte nur noch statistischen Wert. „Das Tor mit dem Halbzeitpfiff und die individuellen Fehler haben am Ende die Niederlage verursacht“, sagte SSV-Trainer Björn Effertz. Der Bonner Trainer war vor allem mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir sind weiter“, sagte Sinkiewicz. „Die Art und Weise, wie wir vor allem in der ersten Hälfte gespielt haben, hat mir allerdings nicht gefallen. Die Spielkultur hat gefehlt. Die zweite Hälfte war dann ordentlich.“

Gegenüber dem 0:2 gegen Königsdorf hatte Sinkiewicz seine Startelf auf fünf Positionen geändert. Neben Schlussmann Kevin Birk rückten Nico Perrey, Leon Augusto, Burak Yesilay und Samir Malaab in die erste Elf. Ron Meyer, Alexander Tacki Sai, Bilal Ksiouar und Felix Erken rotierten auf die Bank. Jonas Berg fehlte krank.

19 Bilder Pokal-Achtelfinale: Bonner SC gegen SSV Merten

Wie auch gegen Königsdorf gehörte den Gastgebern zwar mehrheitlich der Ball, die ersten Abschlüsse verzeichneten allerdings Merten. Gaspard Fehlinger und Moritz Moik scheiterten jeweils an Birk (12.). Auf der anderen Seite musste Samir Malaab fast schon die Bonner Führung erzielen. Aber der Linksfuß stellte Gästeschlussmann Dennis Pastoors mit einem verunglückten Rechtsschuss aus kurzer Distanz vor keine Probleme (13.). Aber auch nach der ersten Bonner Gelegenheit spielte Merten weiter munter nach vorne.

Vor allem Fehlinger suchte immer wieder den Abschluss. In der 27. Minute lag die Führung für Merten in der Luft. Nach Vorarbeit von Fehlinger schossen hintereinander Daniel Dogan und Pascal Köpp aufs Bonner Tor. Jan-Luca Prangenberg rettete jeweils auf der Linie. Der Rechtsverteidiger leitete dann in der 31. Minute den Konter ein, der zum Bonner 1:0 führte. Prangenbergs öffnender Pass über gut 30 Meter leitet Ergün Yildiz auf den mitgelaufenen Yesilay, der Pastoors mit einem satten Schuss unter die Latte keine Chance ließ.

Nur fünf Minuten später verpasste Rudolf González mit einem Schuss Richtung langes Eck das 2:0 für den BSC nur knapp. Dafür musste Birk in der 38. Minute hinter sich greifen. Nach einem unwiderstehlichen Lauf über die rechte Seite von Köpp hielt Fehlinger zum Mertener 1:1-Ausgleich nur noch den Fuß hin. Dass die Bonner, formal Gast im eigenen Stadion, mit einer Führung in die Kabine gehen konnten, haben sie González zu verdanken, der in der 45. Minute mit einem leicht abgefälschten Schuss zum 2:1 für den BSC traf.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur vier Minuten bis Yildiz nach Zuspiel von Yesilay auf 3:1 für den BSC stellte. Prangenberg nach Vorarbeit von Malaab (59.) und Yildiz mit einem direkt verwandelten Freistoß (74.) verbuchten mit den Toren zum 4:1 und 5:1 endgültig das Pokal-Viertelfinale, das am 22. Februar ausgespielt wird. In der 89. Minute traf Ananou per Strafstoß noch zum 2:5. Die Auslosung findet am 15. Dezember statt. Im Lostopf befindet sich dann auch der der FV Eintracht Hohkeppel, der beim Landesligisten FSV Neunkirchen-Seelscheid mit 1:0 gewann.

SSV Merten: Pastoors, Ananou, Görgens, M. Klemp (64. Klein), Dogan, Reisenauer (79. Schmitz), Fehlinger, Moik (69. Brand), Retterath (74. Hermanni), P. Klemp, Köpp (64. J. Julian).