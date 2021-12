Rückkehr in den Sportpark Nord : Sportdirektor Zillken fängt vorzeitig beim Bonner SC an

Daniel Zillken ist als neuer Sportdirektor des Bonner SC zurück im Sportpark Nord. Foto: Hempel

Bonn Daniel Zillken ist seit diesem Mittwoch auch offiziell zurück beim Fußball-Regionalligisten Bonner SC. Der ehemalige BSC-Coach trat seine neue Stelle als Sportdirektor früher an als ursprünglich geplant.

Geplant war der Amtsantritt eigentlich am 1. Januar 2022. Nun hat Ex-Trainer Daniel Zillken seine Arbeit als neuer hauptamtlicher Sportdirektor und Geschäftsführer Sport des Fußball-Regionalligisten Bonner SC bereits am 1. Dezember aufgenommen. Zillken erhielt von seinem bisherigen Arbeitgeber, dem Drittligisten FC Viktoria Köln, wo der 54-Jährige zuletzt als Chefscout beschäftigt war, in einem Aufhebungsvertrag die vorzeitige Freigabe.

„Vorstand und Aufsichtsrat wollen damit die Professionalisierung des BSC auch in der Führung des Vereins durch die Verstärkung im hauptamtlichen sportlichen Bereich voranbringen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Dirk Mazurkiewicz. „Ziel ist es, die internen und sportlichen Strukturen nachhaltig zu stärken. Darüber hinaus soll der Verein mit dieser strategischen Initiative mehr Planungssicherheit erhalten", ergänzt der BSC-Aufsichtsratsvorsitzende Michael Pieck.

Zillken hatte Anfang Oktober einen Fünf-Jahres-Vertrag beim aktuell Tabellen-15. der Regionalliga West unterzeichnet (der GA berichtete). Bis Weihnachten spielt der BSC noch in Oberhausen (4. Dezember) und Essen (10. Dezember) und trifft am 18. Dezember zu Hause im letzten Spiel des Jahres im Sportpark Nord auf den KFC Uerdingen.

„Ich bin froh, wieder zu Hause im Sportpark Nord zu sein und meine Arbeit schon heute an meiner alten Wirkungsstätte wieder aufnehmen zu können, um meine langjährige Erfahrung mit einbringen zu können“, sagt Zillken. „Unser Ziel muss es sein, alle Kräfte zu bündeln, damit der Klassenerhalt in der Regionalliga gesichert werden kann. Aus meiner Vergangenheit weiß ich, dass die Bonner zusammenhalten, wenn es um etwas geht. Daher bitte ich alle Freunde und Fans, die Mannschaft tatkräftig zu unterstützen und noch enger zusammenzurücken. Wir werden jetzt die Planungen für die letzten Spiele in 2021, die kurze Winterpause und die verkürzte Rückrunde im Pennenfeld angehen“, sagt der neue Sportdirektor.