Fußball-Mittelrheinligist zu Gast beim FC Pesch : Der Bonner SC will weiteren Sieg erkämpfen

Mit Vollgas Richtung Spitze: Jonas Berg (vorn) steht BSC-Cheftrainer Lukas Sinkiewicz im Spiel beim FC Pesch am Sonntag wieder zur Verfügung. Foto: Boris Hempel

BONN Nach dem gelungenen Rückrundenstart gegen Hürth will der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC am Sonntag beim FC Pesch nachlegen.

Weiterleiten Drucken Von Thomas Heinen

Die Rolle des Jägers gefällt Lukas Sinkiewicz. „Es ist auf jeden Fall leichter, als gejagt zu werden“, findet der Cheftrainer des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC vor dem Gastspiel beim FC Pesch, das am Sonntag erst um 16 Uhr angepfiffen wird.

Für den gelungenen Auftakt der Hatz auf Tabellenplatz eins hatte seine Mannschaft am vergangenen Freitag gesorgt. Mit 4:1 gewann der BSC zum Rückrundenauftakt gegen den FC Hürth. Und zumindest einer aus dem Trio der Konkurrenz patzte. Der FC Hennef holte im Heimspiel beim 1:1 gegen das Team von Eintracht Hohkeppel, das ebenfalls noch Aufstiegsambitionen hegt, nur einen Punkt. Der Rückstand der Bonner auf den Spitzenreiter aus der Nachbarschaft ist damit auf nunmehr sechs Zähler geschrumpft.

Von den anderen Mannschaften in der Spitzengruppe der Liga will Sinkiewicz allerdings nichts wissen. „Wir spielen am Sonntag beim FC Pesch. Alles andere interessiert mich nicht“, sagt er.

Den kommenden Gegner schaute sich der Bonner Cheftrainer am vergangenen Wochenende beim 0:2 in Glesch-Paffendorf an. „Das Spiel am Sonntag müssen wir gewinnen“, fordert der 37-Jährige, ohne arrogant wirken zu wollen. Vielmehr gibt der Rückrundenauftakt durchaus Anlass, optimistisch auf die bevorstehenden Aufgaben zu blicken. Mit der Leistung seiner Spieler beim Heimauftritt gegen Hürth war Sinkiewicz rundherum zufrieden. „Sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball war das mit Ausnahme des Gegentreffers eine gute Vorstellung“, lobt der BSC-Coach.

Leon Augusto, Rudolf González und Felix Erken durften sich sogar ein Sonderlob ihres Trainers abholen. Vor allem der erst 19-jährige Erken kam in der Nachbetrachtung des Übungsleiters besonders gut weg. „Seine Laufleistung und Übersicht tun der Mannschaft sehr gut“, sagt Sinkiewicz über einen seiner Sechser. Der andere, Kapitän Augusto, traf nach seinen beiden Toren beim schmerzlichen Pokal-Aus in Hohkeppel auch gegen Hürth. „Er kommt immer besser in Schwung“, sagt der Bonner Trainer.

Nun gilt es, die gelungene Premiere vor eigenem Publikum endlich auch auf des Gegners Platz zu bestätigen. Denn genau da drückte der Schuh in der Hinrunde. Sinkiewicz kann zumindest offensiv auf zuletzt fehlende Alternativen zurückgreifen. Sowohl Jonas Berg als auch Ergün Yildiz haben das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Auch Linksverteidiger Dan-Patrick Poggenberg trainiert nach überstandener Krankheit wieder mit dem Team.