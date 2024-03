Verbandspokal Zwei Siege fehlen dem Bonner SC bis zum Einzug in den DFB-Pokal

Das Endspiel am bundesweiten Finaltag der Amateure findet am 25. Mai im Kölner Höhenbergstadion statt. „Daran verschwende ich keinen Gedanken“, sagt Glatzel, der es nach dem Pokalspiel am Mittwoch am darauffolgenden Sonntag mit seiner Mannschaft mit dem Tabellenfünften aus Vichttal zu tun bekommt. Genauso wenig will sich der Bonner Trainer von der 0:2-Niederlage der Königsdorfer am Freitagabend beim Tabellenschlusslicht Teveren blenden lassen. „Das war eine B-Elf“, weiß Glatzel.