Schlüsselspiel in der Regionalliga West : Das erwartet den Bonner SC gegen den Wuppertaler SV

Schlüsselspiel in der Regionalliga West

Bonn Der Fußball-Regionalligist Bonner SC trifft am Samstag auf den Wuppertaler SV – es ist das erste Spiel nach der Freistellung von Cheftrainer Thorsten Nehrbauer.

Es ging alles sehr schnell am vergangenen Dienstag. Und die Frage von Mario Neunaber, des Sportlichen Leiters des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, war kurz und bündig. „Er wollte nur wissen, ob ich die Erste zusammen mit Gordon Addai für das Spiel gegen Wuppertal übernehmen könnte“, erzählt Lino Sanchez, bis zu diesem Moment ausschließlich als Cheftrainer für die U19 des Clubs verantwortlich. Kurz zuvor war Thorsten Nehrbauer als BSC-Cheftrainer freigestellt worden.

„Für die Antwort musste ich nicht lange überlegen“, erinnert sich der 32-Jährige. „Ich bin jetzt im siebten Jahr als Jugendtrainer im Verein. Da war es keine Überlegung, gleich zusagen.“ Bereits am Dienstagnachmittag stand Sanchez auf dem Trainingsplatz. „Nach einer kurzen Vorstellungsrunde zunächst als Beobachter“, berichtet er. Das Training leitete Addai. Im Anschluss führte der Interimscoach Gespräche mit den Spielern. „Einige kenne ich ja noch aus der U19“, sagt Sanchez. Gemeint sind Carlo Cavalar, Kelana Mahessa und Alexander Nii Tackie Sai, der am Samstag (14 Uhr, Sportpark Nord) aufgrund einer Kapselverletzung nicht zur Verfügung steht.

„Wir müssen bis zum Match gegen Wuppertal Blockaden lösen“

Aber auch die anderen Spieler sind dem Übergangstrainer durchaus bekannt. In den bisherigen Heimspielen war Sanchez immer im Stadion. „Zuletzt war die Verunsicherung vor allem bei den jungen Spielern zu spüren. Jetzt gilt es, den Jungs zu helfen, so schnell wie möglich wieder das Vertrauen in die eigenen Stärken zu gewinnen“, sagt der A-Lizenz-Inhaber. „Wir müssen bis zum Match gegen Wuppertal Blockaden lösen.“