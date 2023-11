Sieg durch Elfmeterschießen BSC kommt gegen Frechen im Verbandspokal eine Runde weiter

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck – und wurden zeitnah belohnt. Nach Vorarbeit von Rexhepaj erzielte Michael Okoroafor das verdiente 1:1 (57.). Und die Gäste legten schnell nach. Mit einem sehenswerten Volleyschuss aus gut und gerne 25 Metern traf Leon Augusto zum 2:1 für den BSC. Die Gastgeber wirkten beeindruckt. Und so vergaben die eingewechselten Massaman Keita und Hendrik Strobl (67., 76.) jeweils Gelegenheiten zum 3:1. So blieb Frechen am Leben und kam in der 84. Minute aus dem sprichwörtlichen Nichts zum 2:2-Ausgleich. Wieder sah Michel im Bonner Tor bei der Entstehung des zweiten Treffers von Friesdorf nicht gut aus. Da auch in der siebenminütigen Nachspielzeit nichts mehr passierte, ging es in die Verlängerung. Die eröffneten die Gäste mit einer Gelegenheit für Strobl (98.). Aber auch die Gäste waren offenbar nicht sonderlich an einem Elfmeterschießen interessiert. Erneut war es Friesdorf, der gefährlich wurde (102.). In der zweiten Hälfte der Verlängerung versuchte sich erneut Strobl, scheiterte aber an Betz (110.). So musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Während Maximilian Pommer, Rexhepaj, Strobl und Augusto verwandelten, scheiterten Ándre Klug und Kelena Mahessa für die Gastgeber an Pfosten und Latte.