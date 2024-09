2:0-Erfolg gegen Fortuna Köln II Leon Augusto und Adis Omerbasic treffen

Dass die Startelf gegen Fortuna Kölns Nachwuchs wenig mit der Mannschaft zu tun hatte, die sich am vergangenen Mittwoch gegen den Landesligisten SSV Bornheim mit 2:1 durchgesetzt hatte, lag auf der Hand. Einzig Leon Augusto aus der Pokalelf spielte von Beginn an und verdrängte Felix Erken auf die Bank. Erstmals in der Anfangsformation stand zudem Marc Brasnic nach der verbüßten Rotsperre aus dem Pokalspiel gegen Endenich.