Am Sonntag im Ersten BSC-Spieler übernehmen Komparsenrollen im ARD-Tatort

Nach dem Krimi am Mittwoch im Viertelfinal-Spiel im FVM-Pokal, das der Bonner SC gegen Eintracht Hohkeppel durch einen Treffer in der letzten Minute der Verlängerung mit 2:1 gewonnen hat, steht am Sonntag bereits der nächste Krimi für die Bonner Löwen auf dem Programm: Die zweite Mannschaft des BSC beweist am Sonntag um 20.15 Uhr ihr Schauspieltalent. Dann sind die Bonner Spieler im ARD-Tatort „Cash“ zu sehen.