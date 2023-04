Mittelrheinliga BSC verpasst den Dreier in Bergisch Gladbach

Die ersten zehn Minuten in der Belkaw Arena gehörten den Hausherren. Obwohl die Bonner Akteure Mühe hatten, in die Zweikämpfe zu kommen, blieb der Bonner Strafraum zunächst weitgehend unbehelligt. Das sollte sich in der 11. Minute ändern. Nach einer Flanke von der linken Seite klärte Keita genau in die Füße von Stefano Fragapane, der aus rund 20 Metern nicht lange fackelte und noch von einem Bonner Abwehrbein abgefälscht zum 1:0 für Bergisch Gladbach traf. Wie so oft auswärts wirkten die Gäste seltsam gehemmt. Von einem Aufbäumen war nichts zu spüren. Dafür hätte Nico Kuhbier die Gastgeber nach einer Ecke durchaus mit 2:0 in Führung bringen können, zielte aber per Volleyschuss vorbei (29.). Wenn man so will, blieb der Schuss von Jonas Berg, der weit über das Bergisch Gladbacher Tor flog, der einzige Abschluss der Gäste. SV-Schlussmann Tim Hechler und der äußerst erfahrene Bergisch Gladbacher Abwehrchef Andy Habl verlebten bis zum Pausenpfiff einen geruhsamen Abend.