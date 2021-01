Bonner SC : Burak Gencal verlässt den BSC

Bonn Nachdem der Fußball-Regionalligist Bonner SC erst vor wenigen Tagen mit Rudolf González den ersten Neuzugang für die am 16. Januar startende Rückrunde verkündet hatte, musste der neue BSC-Trainer Björn Joppe nun einen personellen Rückschlag hinnehmen.

Gencal, seit Januar 2020 in Diensten des BSC, traf in der Hinrunde fünfmal und legte ebenso so oft für seine Kollegen auf. Gencal, dessen Vertrag beim BSC aufgelöst wurde, wechselt zum Liga-Konkurrenten Wuppertaler SV. Vom WSV hatte sich der BSC vor kurzem im Sportpark Nord 3:3 getrennt. Jeweils einen Treffer und eine Vorlage steuerte Gencal damals bei.