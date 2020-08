Ergebnis der zweiten Testreihe : Keine weiteren Corona-Fälle beim Bonner SC

Bonn Aufgrund von fünf Corona-Fällen hatte der Bonner SC die Saisonvorbereitung unterbrochen. Eine zweite Testreihe ergab nun, dass es keine weiteren positiv getesteten Fälle gibt. Doch viele Fragen sind weiter offen.

Kollektives Aufatmen bei Spielern und Betreuern des Fußball-Regionalligisten Bonner SC. Nachdem in einer ersten Testreihe am vergangenen Freitag fünf Personen aus dem Umfeld der ersten Mannschaft des BSC positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden waren und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben mussten, ergab eine zweite Testreihe am Dienstag, dass alle zuvor negativ getesteten Personen auch weiterhin nicht mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind. Damit bleibt es bei den fünf bisherigen Corona-Fällen.