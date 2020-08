Fünf positive Corona-Fälle : Spieler vom Bonner SC nach positiven Corona-Tests in Quarantäne

Bonn Der Bonner SC ist vorerst lahmgelegt. Nach den Corona-Fällen hat der Verein die Saisonvorbereitung unterbrochen. Die betroffenen Spieler müssen in zweiwöchige Quarantäne. Auch Testspielgegner Spich ist betroffen.

„Nach der gesamten Testreihe von Spielern, Trainer- und Funktionsteam der Regionalliga-Mannschaft sind fünf Personen positiv getestet worden und müssen in zweiwöchige häusliche Quarantäne“, erklärte BSC-Vorstand Stefan Krämer. Um die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen zu wahren, werde der BSC keine Namen nennen. „Alle anderen Getesteten sind zunächst nach Absprache mit dem Gesundheitsamt bis Dienstag in häuslicher Isolation“, sagt Krämer.

Weniger Klarheit herrscht auf Seiten der Spieler und Betreuer des Landesligisten 1. FC Spich, die am 9. August in einem Testspiel gegen den BSC 4: 1 gewonnen und sich anschließend auf der Platzanlage in Spich zu einem gemeinsamen Essen getroffen hatten. „Bei uns wurden seitens des Kreisgesundheitsamtes 30 Personen bis einschließlich 23. August in Quarantäne geschickt“, berichtet Axel Linden. „Am Donnerstagabend sind wir über den ersten bestätigten Corona-Fall beim BSC informiert worden“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter des 1. FC Spich. „Seit Freitag laufen die Gespräche mit dem Kreisgesundheitsamt.