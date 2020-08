Saisonvorbereitung unterbrochen : Zahl der positiv bestätigten Corona-Fälle beim Bonner SC erhöht sich auf fünf

Das Mannschaftstraining am Freitag Vormittag wurde abgesagt.. Foto: Boris Hempel

Bonn Schlechte Nachrichten für den Bonner SC: Beim Regionalligisten ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf fünf angestiegen. Daher wird die Saisonvorbereitung unterbrochen.

Die Zahl der bestätigten Corona -Fälle beim Fußball-Regionalligisten Bonner SC hat sich auf fünf erhöht. Das hat Pressesprecher Michael Pieck am Samstagmorgen mitgeteilt. Daher muss das Team die Saisonvorbereitung unterbrechen. Am Freitagabend war zunächst nur ein Fall bekannt geworden und die anstehenden Testspiele gegen den VfL Alfter und den FC Hennef abgesagt worden.

„Nach der gesamten Testreihe von Spielern, Trainer- und Funktionsteam der Regionalliga-Mannschaft des Bonner SC sind fünf Personen positiv getestet worden und müssen in zweiwöchige häusliche Quarantäne. Alle anderen Getesteten sind zunächst nach Absprache mit dem Gesundheitsamt bis Dienstag in häuslicher Isolation“, schreibt der Bonner SC in seiner Mitteilung weiter.