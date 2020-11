Fußball-Regionalligist ist gegen Rödinghausen in Zugzwang : Ein „elendig wichtiges“ Spiel

Fußball-Regionalligist ist gegen Rödinghausen in Zugzwang

Dringend punkten müssen Georgios Touloupis (links) und der Bonner SC nach fünf Niederlagen in Serie am Samstag gegen den SV Rödinghausen. Foto: Boris Hempel

BONN Fußball-Regionalligist Bonner SC braucht gegen den SV Rödinghausen dringend Punkte.

Wenn das nächste Fußballspiel „elendig wichtig“ ist, steht einem das Wasser im übertragenen Sinne bis zum Hals. Thorsten Nehrbauer, Cheftrainer des Regionalligisten Bonner SC, macht keinen Hehl daraus, was ihm und seiner Mannschaft nach zuletzt fünf Pleiten am Stück am Samstag ab 14 Uhr im dann erneut leeren Sportpark Nord gegen den SV Rödinghausen bevorsteht.