Trainingsauftakt des Regionalligisten : Der Bonner SC beginnt wieder mit seinem Training

Der Bonner SC hat wieder mit dem Training begonnen. Foto: Boris Hempel

Bonn Am Samstagvormittag ist der Bonner SC in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Während der Großteil des Kaders schon feststeht, gibt es bei der Zuschauer-Frage noch viel Unklarheit.

Mit dem komplettem Kader hat der Bonner SC am Samstagvormittag die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Regionalliga West aufgenommen. Das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer absolvierte ab 10 Uhr die erste gemeinsame Einheit vor rund 30 Zuschauern.

Wegen der Corona-Pandemie war der sonst übliche direkte Kontakt mit den Spielern nicht möglich, der Trainingsplatz am Mondorfer Bach war komplett eingezäunt.Vor dem Beginn der Einheit hielt der BSC-Vorstandsvorsitzende Dirk Mazurkiewicz auf dem Platz eine kurze Ansprache an die Mannschaft. Inhalt unter anderem: Die Vielzahl an Niederlagen gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf in der vergangenen Saison.

"Ich habe den Jungs gesagt, dass wir uns so etwas nicht mehr erlauben dürfen", erzählte Mazurkiewicz. Denn mit dem nervenaufreibenden Kampf um die Klasse will der Club in der Saison 2020/21 nichts zu tun haben. "Unser Ziel ist es, einen großen Abstand zu den Abstiegsplätzen aufzubauen", sagte Mazurkiewicz, und kam auch in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Partien gegen die vermeintlich "Kleinen" der Liga zu sprechen: "Wenn wir diese Spiele nicht durch Qualität gewinnen können, müssen wir es eben durch Mentalität schaffen."

Zuversichtlich macht den Vorsitzenden vor allem die Tatsache, dass Trainer Nehrbauer und der Sportliche Leiter Mario Neunaber genügend Zeit hatten und noch haben, um gemeinsam eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. "Das ist ein fundamentaler Unterschied zum letzten Jahr. Da war Thorsten Nehrbauer bei der Kaderplanung noch nicht dabei", sagte Mazurkiewicz. Was die weitere Kaderplanung angeht, halte der Verein sich weitere Verstärkungen, vor allem in der Offensive, offen, so der Vorstandsvorsitzende. "Aktuell werden viele Talente aus zweiten Mannschaften angeboten."