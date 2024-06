Kritik und Visionen Der Bonner SC belebt seine Frauenfußball-Tradition

Bakir, der 2008 in Bad Neuenahr Erfahrungen als Trainer in der Frauen-Bundesliga sammelte, wurde mit der Kaderplanung beauftragt. Mit Sichtungstrainings, die über soziale Netzwerke beworben wurden, suchte der Verein nach Spielerinnen. Herausgekommen ist zunächst ein Kader von 15 Spielerinnen, die in der kommenden Saison möglichst um die Meisterschaft mitspielen sollen. „Unser Ziel ist es, direkt in die Bezirksliga aufzusteigen“, erklärt Bakir. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das dem Teammanager aber machbar erscheint. In drei Jahren sollen die Löwinnen dann bevorzugt in der Landesliga und langfristig sogar in der Regionalliga spielen. „Wir sind ein Leistungsverein“, sagt Bakir. Um einfach nur zu kicken, werde man beim Bonner SC keine Frauenmannschaft gründen.