Fußball-Mittelrheinliga : Der Bonner SC errreicht gegen Fortuna Köln II nur Punkteteilung

Bonn Auch im vierten Versuch konnte der Bonner SC in der Fußball-Mittelrheinliga seine Auswärtsschwäche nicht ablegen. Ausgerechnet am 37. Geburtstag von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz reichte es für den selbst ernannten Aufstiegsfavoriten bei der Zweitvertretung von Fortuna Köln nur zu einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Zwei Treffer von Jonas Berg in der 7. und 72. Spielminute sicherten den Gästen auf dem Kunstrasen am Kölner Südstadion am Ende ein Remis. Die Hausherren hatten durch den Ausgleichstreffer von Kilian Hornbruch in der 16. Minute und dem 2:1 durch Marvin Iskra in der 64. Minute die Partie zwischenzeitlich drehen können. Bei der Analyse der 90 Minuten schwankte der BSC-Trainer zwischen Kritik und Aufmunterung. „Sicherlich haben wir uns zu einfache Gegentore gefangen und unsere guten Chancen zu wenig genutzt. Aber wir habe das Spiel nach Rückstand auch wieder drehen können. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Und in der Tabelle haben wir einen Zähler auf Wegberg-Beeck gut gemacht.“