In der Saisonvorbereitung : Der Bonner SC hat einen positiven Corona-Fall

In der Saisonvorbereitung

Das Mannschaftstraining am Freitag Vormittag wurde abgesagt.. Foto: Boris Hempel

Bonn Wie der Bonner SC selbst auf seiner Internetseite und Facebook mitteilte, ist ein Spieler des Fußball-Regionalligisten positiv auf das Virus getestet worden. Das Training am heutigen Vormittag wurde abgesagt.

Der Bonner SC hat einen Corona-Fall. „Der Spieler hat sich am Mittwoch bei uns gemeldet und über leichte Beschwerden geklagt. Er hat uns seine Symptome beschrieben. Da haben wir ihn gleich zum Arzt geschickt“, berichtet Geschäftsstellenleiter Dietmar Sebus. Der Spieler wurde sofort aus dem Training genommen, die Mannschaft trainierte jedoch Mittwoch und Donnerstag weiterhin zusammen.

Nachdem das positive Ergebnis vorlag, wurde das Mannschaftstraining am Freitag Vormittag abgesagt. „Wir befinden uns in enger Abstimmung mit den Ärzten und dem Gesundheitsamt“, beschreibt Sebus das weitere Vorgehen. Erste Tests der Spieler werden bereits durchgeführt. Ob die Mannschaft in Quarantäne muss, soll zeitnah entschieden werden.