Vorverlegung des Spiels Der Bonner SC spielt am Freitag gegen Endenich

Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC bekommt zwei Tage mehr Zeit, sich auf das Pokalfinale am 25. Mai gegen den Drittligaaufsteiger Alemannia Aachen vorzubereiten. Das letzte Meisterschaftsspiel der Saison beim mittlerweile geretteten FV Endenich findet bereits am Freitag um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Röckumstraße statt. „Die Verantwortlichen des FVE sind unserer Bitte nachgekommen, die Partie vorzuverlegen“, berichtet BSC-Sportdirektor Daniel Zillken. „Wir möchten uns für dieses Entgegenkommen beim FV Endenich ganz herzlich bedanken.“